Ricci Inter Tuttosport lancia la bomba | Marotta insiste arriva a Milano se…

L’atmosfera si fa sempre più infuocata nel calciomercato: Ricci Inter, infatti, svela che Marotta insiste con decisione e potrebbe arrivare a Milano. La trattativa sta entrando nel vivo, alimentando speranze e tensioni tra le tifoserie. Secondo Tuttosport, il grande colpo del Torino potrebbe cambiare le carte in tavola, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa riserverà il futuro? La risposta è ancora tutta da scoprire.

Ricci Inter è una trattativa che entra nel vivo, questa mattina in edicola fanno il punto della situazione, il big del Torino arriva a Milano se.. Ricci Inter, una trattativa destinata a diventare sempre più incandescente. Ne ha parlato a più riprese Tuttosport questa mattina in edicola, vediamo un breve passaggio – dal più lungo ragionamento – direttamente dal quotidiano piemontese. Focus sul big del Torino su cui avrebbero messo gli occhi anche Milan e Atalanta: RICCI INTER – «Cairo lo valuta una quarantina di milioni bonus compresi, forse sarebbe disposto strada facendo a scendere a 30, ma per adesso tiene alte le richieste, d’altra parte siamo appena a fine giugno, il mercato è lungo, il presidente granata aspetta effetti domino vantaggiosi. 🔗 Leggi su Internews24.com