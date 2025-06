Ricci Inter sfuma l’obiettivo a centrocampo | accordo trovato con il Milan le cifre

Il trasferimento di Samuele Ricci al Milan si avvicina sempre di più alla conclusione, lasciando l’Inter a bocca asciutta. Dopo settimane di trattative, il centrocampista del Torino ha scelto i rossoneri, superando la concorrenza nerazzurra con decisione e rapidità. L’accordo è stato raggiunto sulla base di 22 milioni di euro più un eventuale bonus. La fase finale di questa operazione sta per ufficializzarsi, segnando un nuovo capitolo nel mercato dei giovani talenti italiani.

Ricci Inter, le ultime sul futuro del centrocampista del Torino ormai ad un passo dal Milan. Tutti i dettagli in merito all’operazione. Samuele Ricci non vestirà la maglia dell’ Inter. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista del Torino è ormai a un passo dal Milan, che ha superato la concorrenza nerazzurra con decisione e velocità. L’accordo con il club granata è stato raggiunto sulla base di 22 milioni di euro più 3 di bonus: un’operazione da 25 milioni di euro complessivi che potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Secondo Romano, la trattativa tra Milan e Torino era stata avviata in sordina già a gennaio, ma ha preso vigore in queste ultime settimane, mentre l’Inter osservava senza affondare il colpo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricci Inter, sfuma l’obiettivo a centrocampo: accordo trovato con il Milan, le cifre

