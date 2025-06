Ricchezza prodotta, Piacenza si ferma a +0,5%. Calo export e aumento cassa integrazione “osservati speciali”.

La ricchezza prodotta a Piacenza nel 2024 si ferma a un modestissimo +0,5%, riflettendo una crescita contenuta ma resiliente. Nonostante il calo delle esportazioni e l’aumento della cassa integrazione, il sistema economico provinciale mostra segnali di tenuta che fanno ben sperare per il 2025, quando si prevede una crescita attorno allo 0,7%. Un dato che evidenzia la capacità di adattamento e ripresa del territorio in un contesto ancora complesso.

