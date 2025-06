Riccardo Branchini scomparso ora la notizia shock | La verità dalle analisi su telefono e pc

La scomparsa di Riccardo Branchini aveva suscitato preoccupazione e mistero tra amici e familiari. Tuttavia, nuove analisi su telefono e PC, condotte dalla Procura, hanno portato a una svolta sorprendente: Riccardo è vivo. L’avvocato Elena Fabbri, legale della famiglia, afferma che le prove emerse contraddicono le prime ipotesi di suicidio, rivelando un quadro completamente diverso. Ecco cosa si è scoperto finora…

“Riccardo Branchini è vivo”. È questa la convinzione dell’avvocato Elena Fabbri, legale della famiglia del 20enne scomparso il 12 ottobre 2023 da Acqualagna, provincia di Pesaro-Urbino. Secondo l’avvocato, grazie alle indagini condotte dalla Procura, è emerso un quadro completamente diverso da quello che inizialmente sembrava prospettarsi, ossia il suicidio del giovane. Le prime ipotesi e la svolta nelle indagini. Riccardo era stato visto per l’ultima volta mentre si allontanava in macchina, e la sua auto era stata trovata vicino alla diga del Furlo. Inizialmente, le circostanze del ritrovamento della macchina e di un biglietto con scritto “buona vita” facevano pensare a un gesto estremo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Riccardo Branchini scomparso, ora la notizia shock: “La verità dalle analisi su telefono e pc”

In questa notizia si parla di: riccardo - branchini - scomparso - notizia

Riccardo Branchini scomparso nel nulla a novembre: «E' vivo ma in pericolo». Si analizzano smartphone e pc - La scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna, tiene viva l'attenzione su un tema sempre più attuale: la sicurezza dei giovani nell'era digitale.

Dopo oltre sette mesi ancora nessuna traccia di Riccardo Branchini, il 20enne di Acqualagna scomparso alla Diga del Furlo. Recentemente resi noti i... Vai su Facebook

Riccardo Branchini scomparso nel nulla da novembre: «È vivo ma in pericolo». Analisi di smartphone e pc, l'aut; Riccardo Branchini scomparso: si cerca dal 12 ottobre. Chat al setaccio; Riccardo Branchini compie 20 anni, ma è scomparso da sei mesi. L'appello disperato: «Dacci un segnale».

Riccardo Branchini scomparso, l’avvocato: “Le analisi su pc, telefoni e auto ci fanno sperare sia vivo” - Continuano in Italia e in Europa le ricerche di Riccardo Branchini, il 20enne scomparso da Acqualagna, in provincia di Pesaro- Lo riporta fanpage.it

Chi l'ha visto?, nuove testimonanze sul caso Villa Pamphili: il racconto della madre di Anastasia Trofimova e il ruolo di Francis Kaufmann - Torna come ogni mercoledì sera l'appuntamento con "Chi l'ha visto? Da msn.com