Riccardo Branchini scomparso l'avvocato | Le analisi su pc telefoni e auto ci fanno sperare sia vivo

Le speranze si riaccendono nella difficile ricerca di Riccardo Branchini, il giovane scomparso da Acqualagna. Le recenti analisi su dispositivi elettronici e mezzi di trasporto aprono nuovi spiragli, alimentando la credenza che possa essere ancora vivo. La famiglia, supportata dall'avvocata Elena Fabbri, continua a confidare in un lieto risvolto. La vicenda resta avvolta nel mistero, ma l’orizzonte delle ricerche si amplia, offrendo un motivo di speranza per tutti coloro coinvolti.

Continuano in Italia e in Europa le ricerche di Riccardo Branchini, il 20enne scomparso da Acqualagna, in provincia di Pesaro-Urbino, il 12 ottobre scorso dopo essersi allontanato in macchina. L'avvocata della famiglia, Elena Fabbri, a Fanpage.it: "Per noi è vivo, a sostenere questa tesi le nuove analisi svolte su dispositivi e auto del ragazzo".

Riccardo Branchini scomparso nel nulla a novembre: «E' vivo ma in pericolo». Si analizzano smartphone e pc - La scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna, tiene viva l'attenzione su un tema sempre più attuale: la sicurezza dei giovani nell'era digitale.

