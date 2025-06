Riarmo si va verso il 5% del PIL Meloni | Sacrifici solo se li fanno tutti

Nel cuore del vertice Nato all’Aja, Meloni si distingue puntando sulla flessibilità e sulla solidarietà europea. La proposta di destinare il 5% del PIL alla difesa rappresenta un passo cruciale, ma richiede sforzi condivisi da tutti gli alleati. Tra tensioni e negoziati, l’Italia ribadisce il suo ruolo di mediatore. Solo un fronte unitario potrà garantire una difesa forte e sostenibile, perché la sicurezza non si costruisce da soli.

Il vertice Nato entra nel vivo: sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa al 5% del PIL. Il confronto tra gli alleati è delicato, tra la Spagna che frena e altri paesi che provano ad accodarsi, ma serve un accordo che sia sostenibile. Giorgia Meloni arriva all'Aja forte del lavoro di mediazione portato avanti per mesi al fianco di Canada, Gran Bretagna e Francia. Passa la linea della flessibilità italiana: 5% di spese e investimenti per la difesa entro il 2035, ma con una revisione programmata per il 2029, nella speranza - neanche troppo velata - di possibili limature.