Riarmo e deterrenza | l’uomo del futuro sarà uomo di pace o non sarà

In un mondo segnato da crisi globali e tensioni crescenti, si apre una domanda cruciale: l’uomo del futuro sarà un costruttore di pace o continuerà a cadere nella spirale della deterrenza? Mentre le nazioni si ritraggono in atteggiamenti difensivi, la sfida è reinventare un nuovo modo di pensare il futuro, capace di superare le logiche vecchie e costruire un domani più umano e sostenibile. La risposta dipende da come sceglieremo di agire oggi.

“La crisi multiforme e planetaria genera paure e disorientamenti che portano nazioni, etnie, religioni a rinchiudersi in se stesse e accendere nuove rivalità e tensioni geopolitiche. Gli Stati si affrontano come dinosauri o pterodattili. La politica è ancora nell’era secondaria”, scrivono Mauro Ceruti e Francesco Bellusci nel volume Umanizzare l’umanità (2023), indicando “un modo nuovo di pensare il futuro”. Ma non c’è alcun segnale che i governi vogliano uscire dalla “modalità pterodattilo” che ha trascinato l’umanità in questa “strategia del caos” (Le MondeInternazionale). Anzi, il riarmo globale è in pieno dispiegamento e con esso, a testimonianza del fallimento delle politiche di deterrenza, il saldarsi progressivo della terza guerra mondiale, di cui l’ultimo tassello è il proditorio attacco Usa all’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riarmo e deterrenza: l’uomo del futuro sarà uomo di pace, o non sarà

