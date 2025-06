Riapertura SIDI per conferma supplenti sostegno | scadenza il 27 giugno ore 14

Attenzione dirigenti scolastici! La riapertura straordinaria delle funzioni SIDI per la conferma dei supplenti di sostegno nell’anno scolastico 2025/26 è ora disponibile fino al 27 giugno alle ore 14:00. Questa finestra temporale, breve ma cruciale, rappresenta l’ultima occasione per completare gli inserimenti nel sistema, garantendo così il corretto avvio del nuovo anno scolastico. Non perdere questa opportunità!

Le funzioni SIDI per la conferma dei supplenti di sostegno nell’anno scolastico 202526, previste dal DM n. 322025, sono riattivate in via straordinaria fino al 27 giugno alle ore 14:00. Si tratta di una finestra breve e definitiva per i dirigenti scolastici, che dovranno concludere gli inserimenti nel sistema secondo le disposizioni ministeriali Funzioni SIDI . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Supplenti sostegno 2025/26: conferma dal 1° settembre come funziona? - Dal 1° settembre 2025, i supplenti di sostegno avranno la possibilità di essere confermati nella stessa scuola dell'anno precedente, un passo importante verso la stabilizzazione del personale educativo.

