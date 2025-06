Revolution il Festival Cristofori accende Padova dal 18 al 30 settembre 2025

Dal 18 al 30 settembre 2025, Padova si trasforma nella capitale della musica con la nuova edizione del Festival Cristofori. Celebrando l’eredità di Bartolomeo Cristofori, inventore del pianoforte, l’evento offre un palcoscenico unico per talenti internazionali e concerti indimenticabili. Un’occasione imperdibile per gli appassionati e non solo di immergersi nel mondo delle note e della storia, dando continuità a una tradizione che unisce arte e innovazione. La magia della musica prende vita: non mancate!

Torna dal 18 al 30 settembre 2025 il Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori, promosso dall’Associazione Bartolomeo Cristofori. Giunto alla sua ottava edizione, il Festival Cristofori è un omaggio all’inventore del pianoforte, Bartolomeo Cristofori, nato a Padova nel 1655 e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: cristofori - festival - padova - settembre

Appuntamento con Maurizio Merluzzo al Castello Festival Padova il 22 luglio! Vai su Facebook

In arrivo a Padova il VII festival pianistico internazionale Bartolomeo Cristofori dal 19 al 30 settembre 2024; Castello Festival 2025; VIDEO | Torna il Castello Festival: 22 eventi tra Piazza Eremitani e Palazzo Zuckermann.

I migliori pianisti suonano nei luoghi simbolo della città per il Festival Bartolomeo Cristofori - Il Gazzettino - Nella quinta edizione, il Festival Cristofori si unisce ai festeggiamenti degli 800 anni dell’Università, dedicandole il suo programma. ilgazzettino.it scrive

XI edizione Castello Festival: 22 spettacoli per animare l'estate padovana - Il cartellone 2025 prevede un’ampia varietà di appuntamenti: concerti, recital teatrali, spettacoli di danza e comicità, talk di divulgazione scientifica e incontri di filosofia, con protagonisti di p ... Come scrive padovaoggi.it