Reti per mitili e tappi abbandonati diventano pesciolini colorati | il nuovo progetto dell' artista green

San Pietro Vernotico in opere d’arte che sprigionano colore e speranza. Emiliana Pede, artista e artigiana, trasforma reti per mitili e tappi abbandonati in vivaci pesciolini, simbolo di rinascita e rispetto per il mare. Questa iniziativa sostenibile non solo riduce l'inquinamento, ma invita tutti a riflettere sull’importanza di preservare gli oceani. Un progetto che dimostra come creatività e consapevolezza possano cambiare il nostro mondo, pezzo dopo pezzo.

SAN PIETRO VERNOTICO - Continua la campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia del mare e la lotta contro l'inquinamento da plastica dell'artista e artigiana sampietrana Emiliana Pede: l'ultimo progetto innovativo ed ecosostenibile riguarda la trasfomazione delle reti per mitili e tappi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

