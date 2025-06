Restaurato dopo il sisma L’angelo torna al cimitero

Dopo il sisma del 2012, l’Angelo, simbolo di speranza e memoria, torna a vegliare sul Cimitero Monumentale di Cento, restaurato con cura e dedizione. Questa rinascita non è solo un recupero artistico, ma un potente messaggio di resilienza. In questa occasione, prende vita anche "Stonetellers", un innovativo progetto digitale che trasforma pietre e storie in un viaggio interattivo tra passato e presente, celebrando la forza della memoria e della cultura.

Al Cimitero Monumentale di Cento è stato riposizionato l’Angelo posto sulla tomba dell’architetto Antonio Giordani, statua restaurata a seguito dei danni subiti nel sisma del 2012 e ora, dopo tredici anni, restituita allo splendore originale. In questa occasione è stato presentato "Stonetellers. Pietre che parlano, storie che vivono", progetto digitale cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna dedicato alla valorizzazione narrativa e interattiva del Cimitero Monumentale. "CMV aveva ottenuto un finanziamento grazie a un bando regionale, promosso da Mauro Felicori quand’era assessore regionale alla cultura, per la valorizzazione dei cimiteri monumentali - sono le parole di Silvia Bidoli, assessore alla cultura di Cento - Il progetto ha due anime: da un lato il restauro e la ricollocazione dell’angelo sulla tomba Giordani, che dopo il terremoto finalmente è tornato al suo posto; dall’altro, il lancio di una nuova app, avvenuto proprio ieri, che si chiama Stonetellers che è uno strumento innovativo e coinvolgente per vivere il cimitero in modo diverso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Restaurato dopo il sisma. L’angelo torna al cimitero

