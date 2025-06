Restano bloccati nell’’ascensore momenti di paura al San Giovanni di Dio

Momenti di tensione e paura all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove un ascensore della scala D si è bloccato improvvisamente nella serata di ieri. La situazione ha creato apprensione tra pazienti e personale, soprattutto considerando che l’ascensore serve reparti delicati come Ginecologia e Neurologia. Questa disavventura mette in evidenza l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza di tutti.

Momenti di paura all'ospedale d Agrigento a causa del malfunzionamento di un ascensore, rimasto bloccato nella serata di ieri per un malfunzionamento. L'elevatore si trova a servizio della scala D, quella che consente di raggiungere reparti molto sensibili come Ginecologia e Neurologia.

