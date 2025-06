Resta all’ergastolo Impagnatiello la sentenza sull’omicidio di Giulia Tramontano incinta al settimo mese Ma cade la premeditazione

La Corte d’Appello di Milano ha confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, condannato per l’omicidio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. La sentenza ribadisce la gravità del gesto, pur escludendo ora la premeditazione. Dopo due ore di camera di consiglio, i giudici hanno respinto la richiesta di riduzione della pena avanzata dalla difesa. Un verdetto che sottolinea l’importanza di fare giustizia e di riflettere sulla fragilità della vita.

Confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello. La Corte d’Appello di Milano, dopo due ore di camera di consiglio, ha ribadito la condanna di primo grado per l’omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata incinta di sette mesi che il 32enne condannato all’ergastolo ha massacrato con 37 coltellate nella loro abitazione di Senago nel maggio 2023. I giudici non hanno dunque accolto la richiesta della difesa dell’ex barman di ridurre la pena a 30 anni e di avere accesso a un percorso di giustizia riparativa. Accolta la richiesta della difesa di escludere la premeditazione mentre rimangono confermate le aggravanti di crudeltà e rapporto di convivenza. 🔗 Leggi su Open.online

Impagnatiello e l'omicidio di Giulia Tramontano, il processo di Appello: «Nessuna premetidazione e crudeltà». Così la difesa tenta di cancellare l'ergastolo - L’omicidio di Giulia Tramontano e il processo di appello per Alessandro Impagnatiello sono al centro dell’attenzione, con la difesa che tenta di mettere in discussione la sentenza di ergastolo, sostenendo l’assenza di premeditazione e crudeltà.

