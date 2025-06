Resiste il cessate il fuoco tra Iran e Israele ma Teheran insiste | Non abbandoniamo il nucleare

In un contesto di tensioni crescenti tra Iran e Israele, il cessate il fuoco resiste, ma Teheran mantiene salda la sua posizione sul nucleare. Aerei "fantasma" sorvolano per ore, colpendo siti chiave e minacciando di destabilizzare l'economia mondiale aprendo il rubinetto del petrolio. Intanto, le bombe super penetrative di Trump sono al centro di un dossier segreto che rivela una possibile escalation atomica. La situazione rimane delicata e imprevedibile.

Gli aerei "fantasma" con le super bombe in volo per 18 ore, i 3 siti nucleari colpiti Così l'Iran potrebbe "chiudere il rubinetto" del petrolio e colpire l'economia globale Le superbombe "penetrative" di Trump che hanno colpito l'Iran al cuore "Almeno 10 bombe atomiche": il dossier segreto. 🔗 Leggi su Today.it

Iran, Il Regime resiste ma è isolato - L'Iran si trova in una fase di tensione palpabile: il regime, seppur ferito e isolato, resiste con determinazione.

