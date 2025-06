Repubblica | Napoli il primo colpo in attacco

Il Napoli si prepara a fare il suo primo grande acquisto in attacco, dando un segnale chiaro alle rivali: l’ambizione non si ferma. Dopo settimane di trattative, la società ha scelto Lang, esterno del PSV, come nuovo rinforzo azzurro. Con un accordo già definito e una proposta di 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2030, siamo ormai vicini alla conclusione di questa operazione: ora si lavora con entusiasmo per chiudere definitivamente.

NAPOLI – Il primo rinforzo offensivo del Napoli è pronto a indossare l'azzurro. Dopo una fase di studio e attesa, la società ha deciso di accelerare per Lang, esterno del PSV e nome da tempo sul taccuino del ds Manna. Come riportato da la Repubblica Napoli, l'accordo con il calciatore è già definito: 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2030. Ora si lavora con il club olandese per chiudere sulla base di 25 milioni più bonus. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore. Lang, 26 anni, olandese dal talento eclettico (e anche rapper nel tempo libero), può agire su tutto il fronte offensivo ma predilige la corsia sinistra.

