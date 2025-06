Reportage dal torneo di tennis più sottovalutato dell' anno

Nel cuore della Germania si svolge il torneo di tennis più sottovalutato dell’anno, un evento che sorprende per il suo spirito e la qualità inaspettata dei match. Con un tocco di grandezza, l’indirizzo ufficiale è Roger-Federer-Allee, la sola via dedicata al leggendario campione nel paese. Un’ironica coincidenza che rende questa manifestazione ancora più speciale: scopriamo insieme cosa lo rende unico nel suo genere.

L’indirizzo, per un torneo di tennis, non potrebbe essere più facile: Roger-Federer-Allee. L’unica via di tutta la Germania dedicata al grande campione. Ce n’è un’altra nella sua Svizzera, a Biel, città dove Roger è cresciuto sportivamente (e dove ha conosciuto la futura moglie Mirka), ma curiosamente non a Basilea, dove è nato e nel 2022 gli è stato rifiutato questo onore. E tutto sommato meglio così, visto che a Basilea - secondo regolamento comunale - per avere una via col tuo nome devi possedere un requisito che al momento lui non ha: devi essere morto. Dunque: via Roger Federer, Halle, Germania. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com