Report Sigfrido Ranucci sotto attacco | Rai gli invia un provvedimento disciplinare per la sua ospitata a La7

Il caso Sigfrido Ranucci scuote la Rai: dopo il ridimensionamento di Report, l'autore e conduttore è stato infatti chiamato a rispondere di un’ospitata a La7, autorizzata e comunque oggetto di un provvedimento disciplinare. Una vicenda che mette in evidenza tensioni interne e sfide per l’indipendenza giornalistica. Ma quale sarà il destino di Ranucci e della sua trasmissione? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Il conduttore e giornalista di Report è stato ammonito dai vertici della Rai per un'ospitata peraltro autorizzata nel programma Otto e Mezzo Dopo la notizia del ridimensionamento di Report, un'altra tegola si è abbattuta su Sigfrido Ranucci, autore e conduttore della trasmissione in onda da anni sui palinsesti della Rai. Ranucci, infatti, avrebbe ricevuto un provvedimento disciplinare dalla stessa Rai in merito alla sua ospitata al programma di Lilli Gruber Otto e Mezzo, in onda su La7, e quindi la concorrenza. Tuttavia, lo stesso conduttore afferma di aver ricevuto dalla stessa Rai l'autorizzazione a partecipare alla trasmissione concorrente.

