Report scatena l’ennesima rissa nell’antimafia

L’ultima puntata di Report ha nuovamente acceso le polemiche nell’ambiente antimafia, riaccendendo il dibattito su Mario Mori e la trattativa Stato-mafia. Un servizio che ha fatto scoppiare l’ennesima rissa tra chi difende e chi critica le decisioni passate. In un contesto già complesso, questa vicenda sottolinea quanto sia difficile fare luce sulla verità senza scatenare nuove controversie. La discussione, dunque, è appena iniziata.

La miccia dell'ultima rissa all'interno dell'antimafia l'ha accesa l'ultima puntata di Report con un servizio sull'ex generale del Ros Mario Mori, assolto con formula piena al processo sulla cosiddetta trattativa.

