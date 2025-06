Report la Rai vuole silenziare i giornalisti scomodi? Sigfrido Ranucci non ci sta | è caos

Quando la libertà di stampa corre il rischio di essere soffocata, l’intera società ne paga il prezzo. È il caso di Sigfrido Ranucci, volto simbolo di Report e della giornalismo indipendente, al centro di un procedimento disciplinare che ha scosso la Rai. In un momento cruciale per l’informazione italiana, la battaglia tra verità e censura si fa sempre più aspra, con Ranucci che non si arrende e lotta per difendere il diritto di conoscere.

Quando la libertà d'informazione vacilla, a tremare non è solo il giornalismo, ma anche il diritto dei cittadini a conoscere i fatti. Ed è proprio questo il cuore del caso che sta agitando la Rai nelle ultime ore: al centro della bufera c'è Sigfrido Ranucci, volto storico di Report e da sempre simbolo di un giornalismo d'inchiesta che non si piega. A far esplodere la tensione, una lettera di procedimento disciplinare che l'azienda ha recapitato al conduttore, colpevole – secondo i vertici – di aver partecipato a programmi esterni senza autorizzazione. Ma dietro quelle righe molti leggono qualcosa di più grave: un tentativo di silenziare chi fa domande scomode.

