Report attacca Mori violando il segreto | interrogazione di Fi

Il dibattito politico si infiamma con accuse di spionaggio e manovre occulte che scuotono le fondamenta della trasparenza democratica. Mentre il centrosinistra denuncia presunti attacchi ai giornalisti, Report svela possibili intrecci tra il generale Mario Mori e la commissione Antimafia. Forza Italia non resta a guardare, puntando il dito su intercettazioni ritenute irrilevanti e sotto tutela, alimentando una crisi di fiducia che rischia di minare il rispetto delle regole e il ruolo delle istituzioni.

Mentre il centrosinistra sventola in Parlamento la carta del presunto spionaggio ordito dal governo tramite Paragon ai danni di alcuni giornalisti, su Raitre Report ipotizza manovre del generale Mario Mori per pilotare i lavori in commissione Antimafia. E lo fa, come al solito, a modo suo, tuona Forza Italia in un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio: con «intercettazioni irrilevanti sotto il profilo penale e coperte da segreto investigativo», con testimoni che raccontano di quando al liceo si erano imbattuti nei protagonisti delle trame nere di decenni dopo, o con anonimi investigatori che scodellano versioni atte a screditare la figura dell’ex comandante del Ros dei carabinieri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it