Replica La Promessa in streaming puntata 25 giugno 2025 | Video Mediaset

Replica La Promessa in streaming puntata 25 giugno 2025

Oggi, mercoledì 25 giugno 2025, torna in prima serata su Rete 4 la coinvolgente soap spagnola La Promessa. Nell’episodio di oggi, il padre di Santos cerca di scoprire il motivo della sua assenza, mentre Petra si schiera dalla sua parte. Non perdete questa imperdibile occasione di rivivere le emozioni: ecco il video Mediaset in streaming per rivedere l’episodio trasmesso e recuperare tutte le puntate in modo gratuito e facile.

