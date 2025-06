Repice spegne gli entusiasmi su Yildiz | Lo vediamo che è bravo a giocare a calcio ma andiamoci piano…Questi due fattori pesano troppo

Francesco Repice mette in guardia sui facili entusiasmi intorno a Kenan Yildiz, il promettente talento turco della Juventus. Pur riconoscendone le qualità, invita a mantenere i piedi per terra e a non aspettarsi troppo presto. La sua analisi ci ricorda che, nel calcio come nella vita, la cautela è spesso la miglior strategia per scoprire davvero un campione. Ma allora, quali saranno le prossime mosse del giovane?

Repice su Yildiz: «Lo vediamo che è bravo a giocare a calcio, ma lasciamolo tranquillo». Il commento sul gioiello turco della Juventus. A Radio Bianconera, Francesco Repice ha parlato di Juve ed in particolare di Kenan Yildiz. Il suo commento sul numero 10 bianconero. REPICE – « Yildiz? Lo vediamo che è bravo a giocare a calcio. Io ad oggi non so cosa può diventare. Restiamo cauti. Mi ricordo che di Dybala si diceva dovesse superare Messi. Può diventare un grande, ma andiamoci piano. La maglia della Juve pesa, la numero 10 ancora di più. La prossima stagione, il giovane turco vivrà ancora di più sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Repice spegne gli entusiasmi su Yildiz: «Lo vediamo che è bravo a giocare a calcio, ma andiamoci piano…Questi due fattori pesano troppo»

