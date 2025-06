Reparto per detenuti in ospedale a Padova Soranzo | Il diritto alla salute vale per tutti

Nel cuore del Veneto, il reparto per detenuti in ospedale a Padova Sorano rappresenta un esempio di impegno civile e umanitario. Garantire il diritto alla salute a tutti, senza distinzione, significa rafforzare la solidarietà e la sicurezza collettiva. Se la civiltà di un Paese si misura dalle sue strutture carcere, possiamo affermare con orgoglio che questa regione ha fatto un passo avanti importante, tutelando i diritti umani e il benessere di tutti i suoi cittadini.

«Se la civiltà di un Paese si misura dalle sue carceri possiamo dire che in Veneto abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, garantendo la salute e al contempo la sicurezza sia ai detenuti che soprattutto alle guardie carcerarie che negli istituti circondariale e di reclusione ci lavorano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: salute - detenuti - reparto - ospedale

Regione, lo stato di salute dei detenuti: “Metà sono in sovrappeso, molti con patologie croniche e psichiche" - Oggi, 4 giugno, l'Emilia-Romagna fa luce su una realtà allarmante: oltre il 39% dei detenuti soffre di patologie croniche, con un preoccupante aumento di disturbi psichici.

Un missile balistico lanciato dall'Iran ha colpito l'ospedale Soroka a Be'er Sheva, nella regione del Negev nel sud di Israele. I pazienti sono stati evacuati e i danni più gravi si sono registrati nel reparto di chirurgia. La polizia ha escluso il sospetto di una fuga di Vai su Facebook

È morto Graziano Mesina, l’ex bandito sardo era stato scarcerato per motivi di salute; Graziano Mesina scarcerato per motivi di salute: l’ex bandito sardo trasferito al reparto di Pp San…; Al Santissima Trinità nasce finalmente il reparto per i detenuti, Bartolazzi: Il diritto alla salute è sacrosanto.

Reparto detenuti, attivato all'ospedale di Padova dopo anni di inutilizzo: accolto il primo paziente - Era pronto da anni, era stato pagato diversi milioni euro e inaugurato nel 2022, ma di fatto era sempre rimasto inutilizzato. Si legge su ilgazzettino.it

Carceri Padova: finalmente operativo il nuovo reparto detenuti all’interno dell’Ospedale - Carceri Padova: finalmente operativo il nuovo reparto detenuti all'interno dell'Ospedale Dopo anni di attesa, è finalmente operativo il nuovo reparto ... Lo riporta poliziapenitenziaria.it