Religioni insieme per la pace Dialogo e confronto interreligioso alla Cei

In un mondo sempre più complesso, la pace si costruisce anche grazie al dialogo tra le religioni. Alla Cei, un incontro interreligioso apre le porte alla collaborazione e alla comprensione reciproca tra diverse fedi, rafforzando il cammino comune verso un futuro di rispetto e armonia. Pierluigi Vito ci porta nel cuore di questa importante iniziativa, testimonianza tangibile che l’unione tra le religioni può davvero fare la differenza.

Incontro interreligioso per la pace promosso dalla Cei, un’occasione di dialogo e confronto per un cammino comune tra esponenti di varie fedi. Servizio di Pierluigi Vito. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Religioni insieme per la pace. Dialogo e confronto interreligioso alla Cei

In questa notizia si parla di: pace - dialogo - confronto - interreligioso

Papa Francesco: La Santa Sede pronta a facilitare il dialogo per la pace - Papa Francesco invita alla pace, sottolineando l'impegno della Santa Sede nel facilitare dialoghi tra i conflitti.

Oggi ho partecipato alla Seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso con 570 delegati da 59 Paesi. Un momento di incontro e confronto fondamentale per trovare la via della pace. Vai su X

Dal 19 al 21 giugno Roma è la capitale del dialogo e della pace. La Città eterna ospita la “Seconda Conferenza Interparlamentare sul dialogo interreligioso” un evento internazionale promosso dal Parlamento Italiano e dall’Unione Interparlamentare con il s Vai su Facebook

Dialogo interreligioso e Pace: successo in Calabria presentazione libro di Maimone; Koovakad: il dialogo interreligioso per costruire la pace tra i popoli; «Fedeli alla pace», confronto interreligioso a Biennale Democrazia.

Cei: la via italiana al dialogo interreligioso - È stato un quadro di Edward Hopper, artista nordamericano del secolo scorso, dipinto nel 1951, a fare da sfondo alla “Conversazione spirituale fra credenti di diverse religioni in Italia” che si è svo ... Come scrive agensir.it

Dialogo interreligioso e Pace: successo in Calabria presentazione libro di Maimone - (askanews) – Grande successo ieri sera nella Terrazza sul mare “Barbuto La Taverna”, in Contrada Taverna, a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio Marina, in provincia di Catanzaro, per la pre ... Si legge su askanews.it