Religione cattolica | scelta delle attività scolastiche alternative entro il 30 giugno 2025

Se sei genitore o tutore e devi orientarti tra le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026, questo articolo è quello che fa per te. Scopri le modalità di iscrizione, i termini entro cui agire e tutte le informazioni pratiche per garantire ai tuoi figli un percorso scolastico in linea con le proprie scelte. Continua a leggere per essere sempre aggiornato sulle procedure ufficiali.

In occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 20252026, le famiglie che decidono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica devono compiere una scelta riguardo le attività alternative da svolgere durante l’orario previsto per tale insegnamento. Questo articolo fornisce tutte le indicazioni utili per effettuare la scelta entro i termini previsti, illustrando le modalità operative, le . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

