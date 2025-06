Relazioni-spazzatura | perché accettiamo affetti che ci fanno male

Perché ci ostiniamo a rimanere in queste relazioni tossiche? Spesso, la paura di essere soli o l’abitudine ci impediscono di liberarcene. Siamo pronti a riconoscere che non ci nutrono, ma troppo spesso preferiamo restare in un limbo di dolore e autocommiserazione, convinti che ogni sacrificio sia un atto d’amore. È giunto il momento di aprire gli occhi e scegliere di meritare legami sani e rispettosi, perché solo così possiamo veramente riscoprire la nostra dignità e felicità.

Ci sono relazioni che non nutrono, non accolgono, non costruiscono. Relazioni che tolgono energia, dignità, autostima. Eppure, ci restiamo dentro. Le tolleriamo. Le giustifichiamo. Le chiamiamo amore, anche quando sono solo macerie. Sono le relazioni-spazzatura: legami che accumulano dolore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

