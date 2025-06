Regione Siciliana lancia il bonus lavastoviglie | via alle domande dal 27 giugno

La Sicilia si prepara a dare una mano alle famiglie con il nuovo bonus lavastoviglie, un’opportunità imperdibile per rendere la cucina più efficiente e sostenibile. Dal 27 giugno, i residenti potranno inoltrare le domande online per ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di un elettrodomestico che farà la differenza tra praticità e risparmio energetico. Non perdere questa occasione: scopri come partecipare e far crescere la tua casa!

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso pubblico con cui vengono indicate le modalità e la tempistica per richiedere il contributo a fondo perduto per l’acquisto, nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025, di una lavastoviglie destinata ad uso domestico. Il beneficio è riservato ai residenti in Sicilia. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente per via telematica dal portale https:bonusls.regione.sicilia.it, operativo dalle ore 12 del 27 giugno 2025. Si potrà accedere solo mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Regione Siciliana lancia il bonus lavastoviglie: via alle domande dal 27 giugno”

