Regione Piemonte riassegnate all' assessore Bongioanni le deleghe a Turismo e Sport

In Piemonte, una svolta significativa nelle deleghe regionali: l’assessore Paolo Bongioanni si prende in carico Turismo e Sport, mentre Marina Chiarelli cede il passo. La decisione, firmata dal presidente il 25 giugno, apre nuove opportunità di sviluppo e promozione per la regione. Un cambiamento strategico che promette di rafforzare l'immagine piemontese nel panorama nazionale e internazionale, stimolando crescita e innovazione nel settore.

Riassegnate le deleghe regionali a Turismo e Sport, che vengono ufficialmente tolte all'assessora novarese Marina Chiarelli e affidate all'assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni. Il decreto di riassegnazione delle deleghe è stato firmato oggi, mercoledì 25 giugno, dal presidente della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

