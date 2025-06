Regionali Toscana 2025 Pd | Nuovo modo di fare politica condiviso trasparente vicino alle persone

Le prossime regionali toscane del 2025 si avvicinano, e il Partito Democratico, con Emiliano Fossi, punta a un modo di fare politica nuovo: condiviso, trasparente e vicino alle persone. Mentre il centrodestra tergiversa sui candidati, il Pd guarda avanti, rafforzando la propria proposta e alleanze. √ą il momento di unire le forze per una Toscana pi√Ļ partecipata e innovativa, perch√© il cambiamento parte da qui.

Se il centrodestra continua a tergiversare in merito all‚Äôufficialit√† del candidato presidente per le regionali Toscana 2025, il Pd in Toscana, segretario il deputato Emiliano Fossi, non √® da meno. Non si ufficializza ancora un Giani bis candidato presidente di centrosinistra con Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana al termine del primo mandato, che vola negli ultimi sondaggi. E di fatto non si ufficializzano ancora le alleanze all‚Äôindomani del caso Ilaria Bugetti, sindaca Pd dimissionaria di Prato indagata con l‚Äôaccusa di corruzione, eletta alle amministrative 2024 sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

