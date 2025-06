Reggiana Nuoto da applausi Colimodio e Siligardi due ori a testa

Reggiana Nuoto protagonista sui blocchi di partenza ai campionati nazionali estivi Uisp di Riccione, con Nathan Colimodio e Eva Siligardi che illuminano la scena con due ori ciascuno. Le loro performance eccezionali nelle discipline individuali e le staffette che hanno conquistato con grinta e determinazione, testimoniano il talento e la passione di questa giovane squadra. Un trionfo che lascia il segno e apre nuove prospettive per il futuro del nuoto italiano...

Nathan Colimodio e Eva Siligardi fanno doppietta ai campionati nazionali estivi Uisp andati in scena a Riccione. I due giovani atleti della Reggiana Nuoto si prendono la copertina nella kermesse tricolore, col primo che conquista l’oro nei 50 rana e nella doppia distanza nella categoria Esordienti A, mentre la seconda fa suoi i titoli nei 50 e nei 100 dorso della medesima categoria. Bene anche le staffette: ragazzi e ragazze hanno portato a casa il primo posto nella 4x50 mista, mentre a livello maschile sono arrivati i bronzi nella 4x50 mista e 4x50 stile libero. Tra gli altri podi, quelli di Felipe Roldan Garcia, argento nei 100 e bronzo nei 50 rana, e quelli di Nicola Della Grotta, bronzo nei 100 e argento nei 50 rana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana Nuoto da applausi. Colimodio e Siligardi, due ori a testa

In questa notizia si parla di: reggiana - nuoto - colimodio - siligardi

Trofeo del Tricolore: Reggiana Nuoto brilla con 30 medaglie e prestazioni eccellenti - La 16ª edizione del Trofeo del Tricolore, organizzata da Reggiana Nuoto, si è distinta per numeri straordinari: 2756 presenze, 794 atleti e 32 società .

Trentasette atleti di Reggiana Nuoto ai “Campionati Italiani giovanili di Salvamento”; Reggiana Nuoto. Ultimi impegni della stagione per gli Edordienti; Reggiana Nuoto, 15° Trofeo del Tricolore: oltre 1000 atleti di 31 squadre a Reggio da tutt’Italia.

Reggiana Nuoto da applausi. Colimodio e Siligardi, due ori a testa - Nathan Colimodio e Eva Siligardi fanno doppietta ai campionati nazionali estivi Uisp andati in scena a Riccione. Secondo msn.com

Colimodio mette tre ori in bacheca - Il Resto del Carlino - Colimodio mette tre ori in bacheca Ottimi risultati e tempi per i giovani atleti di Reggiana Nuoto alle finali regionali del "Torneo Invernale Esordienti" di Forlì. Da ilrestodelcarlino.it