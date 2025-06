reggiana avanti con la linea verde occhi puntati sul rossonero bozzolan

La Reggiana si muove con determinazione, puntando sulla linea verde e sugli occhi puntati sul rossonero Bozzolan. Giovani e affamati, i profili selezionati rappresentano il futuro della squadra, in attesa di arricchire la rosa con elementi più esperti. La priorità ora è assicurarsi quei talenti "che vanno a ruba", sotto gli occhi di un mister Dionigi pronto a costruire una squadra vincente.

Giovani e affamati. Ecco l’identikit dei profili che la Reggiana sta cercando di mettere a disposizione di mister Dionigi in attesa - ovviamente - di completare la rosa anche con elementi più esperti e affermati. Adesso però la priorità è assicurarsi quei prospetti che ‘vanno a ruba’ anche perché molti sono considerati nella categoria ‘Under’. Incassato il sì di Oumar Contè (attaccante esterno classe 2007 dalla Spal) e di Damiano Basili (trequartista del 2004 ex Pergolettese) adesso il ds Fracchiolla sta cercando di stringere i tempi per i prestiti di Filippo Missori (terzino destro, sempre del 2004, di proprietà del Sassuolo) e di Aljosa Vasic (centrocampista classe 2002 del Palermo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it