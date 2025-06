Refugees Solidarity Cup | la coppa dei rifugiati | Il calcio mi permette di dimenticare i miei problemi SoFoot

Il 20 giugno 2025, come riporta il sito S ofoot.com, si è disputata la Refugees Solidarity Cup, organizzata da Alteralia, una giornata dove il calcio diventa pretesto per unirsi, conoscersi, esistere. Sul campo, si sono incrociate le storie che arrivano da ogni angolo del mondo: Afghanistan, Sudan, Ucraina, Siria. Ma anche Lingue diverse, destini unici, ma un linguaggio comune quello del pallone. Le squadre sono miste, i sorrisi sinceri. Accanto ai rifugiati, operatori di associazioni come Emmaus, Coallia, l’AC Paris. Tutti insieme, senza differenze, senza barriere. Alcuni giocatori non si capiscono a parole, ma bastano i gesti, gli sguardi, l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Refugees Solidarity Cup: la coppa dei rifugiati: «Il calcio mi permette di dimenticare i miei problemi» SoFoot

In questa notizia si parla di: refugees - solidarity - calcio - sofoot

