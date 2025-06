Red Valley Festival 2025 | Ghali e Shiva sul palco del Day 2 all’Olbia Arena

Preparati a vivere un’estate indimenticabile all’Olbia Arena! Il Red Valley Festival 2025 si anima con l’energia di Ghali e Shiva, due icone della scena urban italiana, pronti a infiammare il palco il 14 agosto. Un evento imperdibile che segna il più grande festival crossover d’Italia, nel cuore pulsante della Sardegna. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale: non perdere questa straordinaria occasione per lasciarti coinvolgere dalla musica e dall’atmosfera unica del festival.

Olbia, 24 giugno 2025 – Due tra i nomi più forti della scena urban italiana, Ghali e Shiva, si uniscono alla line-up del Red Valley Festival 2025, il più grande festival crossover d'Italia, per una performance attesissima nella serata del 14 agosto. L'evento si svolgerà all' Olbia Arena e promette uno spettacolo senza precedenti nel cuore dell'estate sarda. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale redvalleyfestival.com, dove è possibile acquistare Festival Full Pass, Day Pass per singole serate e accessi VIP per un'esperienza esclusiva. Ghali: stile internazionale e musica con un messaggio.