Recuperi estivi | le scuole cercano docenti Docentiit apre le candidature con la MAD

L’estate si avvicina, ma nelle scuole italiane il lavoro non si ferma: è il momento di recuperi estivi e nuove opportunità per i docenti. Le istituzioni scolastiche sono alla ricerca di professionisti qualificati pronti a supportare gli studenti nei corsi di recupero post-esami. Se desideri fare la differenza e intraprendere un’esperienza stimolante, Docenti.it apre le candidature con la MAD: non perdere questa occasione di entrare a far parte di un settore in continua crescita.

L’estate è alle porte, ma nelle scuole secondarie italiane il lavoro non si ferma. Subito dopo la fine degli esami di Stato, migliaia di istituti daranno il via ai corsi di recupero per studenti con debiti formativi. Le segreterie scolastiche si preparano già a una nuova fase cruciale dell’anno: i corsi di recupero estivi. Si . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

