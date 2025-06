Record choc | cocaina e antidepressivi mietono vittime giovanili emergono nuove sostanze spaventose

Nel 2024, l’Italia si trova di fronte a un allarme senza precedenti: record di decessi da cocaina e un preoccupante aumento dell’uso di antidepressivi tra i giovani, spesso senza controllo medico. La Relazione annuale al Parlamento mette in luce le minacce emergenti di nuove sostanze devastanti. È urgente affrontare questa crisi per proteggere le future generazioni e prevenire ulteriori tragedie. Il report indica che…

Roma - Nel 2024 Italia segna un record di decessi da cocaina e uso fuori controllo di antidepressivi tra adolescenti, mentre emergono minacce da nuove sostanze. Nel corso del 2024, la Relazione annuale al Parlamento ha evidenziato due primati negativi nel panorama delle tossicodipendenze in Italia: il numero record di morti causate da cocaina e l'uso, sempre più frequente, di antidepressivi senza prescrizione tra i giovani. Il report indica che il 35?% dei decessi per intossicazione acuta è attribuibile alla cocaina, stabilendo un nuovo massimo storico. In particolare, i casi di morte legati a cocainacrack (80) sono equiparabili a quelli per eroinaoppiacei (81), evento mai accaduto prima.

