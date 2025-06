Reato di tortura Salvini | Va circostanziato la polizia penitenziaria deve poter lavorare

Il dibattito sul reato di tortura, sollevato da Salvini, richiede una riflessione approfondita sulla nostra capacità di garantire sicurezza e giustizia. È fondamentale circostanziare ogni accusa, proteggendo gli agenti della Polizia Penitenziaria che quotidianamente rischiano in prima linea. La loro professionalità deve essere tutelata, perché solo così si può assicurare un sistema equilibrato, giusto e funzionante, nel rispetto dei diritti di tutti.

“Il reato di tortura? Bisogna circostanziarlo. Ci sono agenti della Polizia Penitenziaria spesso in balia dei delinquenti. È chiaro che io credo nella rieducazione e nel recupero dei detenuti. Le denunce contro gli agenti sono ormai all’ordine del giorno e tanto c’è l’avvocato d’ufficio che non costa nulla. Agenti che non sono in grado di fare il loro lavoro. Poi se c’è una mela marcia va colpita e punita. Però devono poter lavorare sti ragazzi altrimenti sono in balia di criminali che ogni giorno la fanno da padrone” così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini fuori dall’aula del tribunale di Roma dopo l’udienza del processo per diffamazione a mezzo stampa da parte di Roberto Saviano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reato di tortura, Salvini: “Va circostanziato, la polizia penitenziaria deve poter lavorare”

