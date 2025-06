Reato di tortura Salvini | Serve circoscriverlo può farlo solo la Lega

Matteo Salvini sottolinea l'importanza di rivedere e circoscrivere il reato di tortura, evidenziando il ruolo fondamentale della polizia penitenziaria e criticando le accuse ingiuste che affliggono gli agenti. La sua proposta mira a tutelare coloro che operano in condizioni estreme, mantenendo equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti umani. Ma cosa comporterebbe questa revisione per il nostro sistema giudiziario?

Per Salvini bisogna ‚Äúrivedere, circoscrivere e precisare il reato di tortura‚ÄĚ. Il leader della Lega sostiene che ‚ÄúLa polizia penitenziaria √® poco presente su giornali e quando c‚Äô√® viene attaccata perch√© ‚Äėaguzzini e torturatori‚Äô. √ą un mestiere prezioso in condizioni delicatissime, lavoratori che sono dentro per missione e vocazione‚ÄĚ, dice durante una conferenza a tema del Partito. Salvini, reato di tortura ‚Äúda rivedere e circoscrivere‚ÄĚ. Per questo, il premier ha orgogliosamente affermato che ‚Äú√ą una cosa da fare e chi se non la Lega pu√≤ farlo‚ÄĚ. Fortunatamente √® arrivata in maniera precisa e puntuale la risposta di Ilaria Cucchi, senatrice di Avs che ha fatto della battaglia contro la tortura da parte della penitenziaria una sua missione di vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it ¬© Metropolitanmagazine.it - Reato di tortura, Salvini: ‚ÄúServe circoscriverlo, pu√≤ farlo solo la Lega‚ÄĚ

