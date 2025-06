Realizzata dal cantante e direttore creativo di Louis Vuitton Pharrell Williams presenti Beyoncé Bradley Cooper e il regista Spike Lee

Parigi si anima con l’eleganza e la creatività della nuova collezione Louis Vuitton Primavera/Estate 2025-26, firmata dal visionario Pharrell Williams. La passerella, tra star come Beyoncé e Bradley Cooper, ha mostrato un mix audace di stile e innovazione, segno distintivo del direttore creativo e cantante. Un evento che ha catturato l’attenzione globale, dimostrando ancora una volta come la moda possa essere arte e protagonismo. La manifestazione conclude con un’anticipazione di tendenze che lasceranno il segno nel mondo della moda.

P arigi, 25 giu. (askanews) – In passerella sfilano i capi della collezione pret-à-porter maschile PrimaveraEstate 2025-26 realizzata dal cantante e stilista Pharrell Williams per Louis Vuitton, in apertura della Settimana della Moda Uomo di Parigi. Leggi anche › Lo streetwear non è morto. Parola di Pharrell Williams e Nigo, insieme per l’ultima sfilata Louis Vuitton Tra le centinaia di ospiti, la cantante Beyoncé, l’attore americano Bradley Coope r, il regista Spike Lee e il cestista francese Victor Wembanyama. Marrone, rosa antico, blu navy e rosso ciliegia compongono la palette di questa collezione, impreziosita anche da un motivo safari piuttosto infantile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Realizzata dal cantante e direttore creativo di Louis Vuitton Pharrell Williams, presenti Beyoncé, Bradley Cooper e il regista Spike Lee

