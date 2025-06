Re Carlo e la regina Camilla celebrano i 25 anni della Royal Drawing School

Re Carlo e la regina Camilla hanno celebrato un importante traguardo: i 25 anni della Royal Drawing School. Fondata nel 2000, questa istituzione senza scopo di lucro promuove l’arte del disegno tra adulti e bambini, stimolando la creatività e l’ispirazione. L’evento a St. James's Palace ha visto la partecipazione di grandi artisti e musici, sottolineando il ruolo fondamentale dell’arte nella cultura britannica. Un momento speciale che testimonia l’impegno reale nel sostegno delle arti.

Re Carlo III e la regina Camilla hanno ospitato un ricevimento a St. James's Palace per celebrare i 25 anni della Royal Drawing School. La scuola senza scopo di lucro è stata fondata nel 2000 dal re Carlo e organizza corsi di disegno per adulti e bambini durante tutto l'anno. All'evento hanno partecipato gli artisti Tracey Emin e Grayson Perry, che hanno assistito all'esibizione del cantautore Rufus Wainwright. È stato esposto un disegno a matita dei giardini di Highgrove realizzato dallo stesso re Carlo nel 2000. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Re Carlo e la regina Camilla celebrano i 25 anni della Royal Drawing School

