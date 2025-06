Razzista! Scoppia il caos all’Isola dei Famosi L’accusa shock sconvolge il pubblico

L’Isola dei Famosi si trasforma nel teatro di tensioni incandescenti, dove accuse shock e confronti accesi scuotono gli animi dei naufraghi. Con la finale ormai alle porte, ogni episodio diventa un crocevia di emozioni e colpi di scena. Dopo il confronto tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, un nuovo scontro tra Teresanna e Omar Fantini ha acceso ulteriormente le polemiche. Ma cosa ha scatenato questa nuova scintilla? La raccolta di...

Le tensioni sull' Isola dei Famosi continuano a infiammare gli animi, con scontri sempre più accesi tra i naufraghi. Quando manca veramente poco alla finale, la tensione si taglia con il coltello. Dopo la discussione di ieri tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, l'ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata protagonista di un nuovo, aspro battibecco, questa volta con Omar Fantini. Cos'è successo. Il casus belli è stato la raccolta di lumache da parte di Teresanna e l'ex gieffina, giudicata eccessiva da Omar. Fantini ha espresso la sua preoccupazione per la conservazione delle risorse, rimproverando le compagne di averne prese troppe e paventando uno spreco: " Ragazze, la scatola non piena, non serve tutta quella roba.

