Ravenna capitale delle case vacanza | un acquisto su quattro è per le ferie estive

Ravenna si conferma la regina delle case vacanza in Emilia-Romagna, con un acquisto su quattro dedicato alle ferie estive. Secondo il rapporto dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa, questa affascinante città attrae sempre più turisti e investitori, desiderosi di possedere un angolo di relax tra arte, cultura e mare. L’obiettivo della ricerca è evidenziare il motivo di questa crescente attrattiva, che trasforma Ravenna nella meta preferita per le vacanze e gli investimenti immobiliari.

Ravenna è la città dell'Emilia-Romagna in cui si acquistano più case per le vacanze: lo testimonia l’ufficio studi del gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le compravendite realizzate in regione attraverso le agenzie attive nel 2024. Obiettivo della ricerca è quello di evidenziare il motivo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Ravenna capitale delle case vacanza: un acquisto su quattro è per le ferie estive

In questa notizia si parla di: ravenna - case - capitale - vacanza

Check-in nelle case-vacanza, il Tar ribalta tutto: cosa cambia - Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Viminale del 18 novembre 2024, che imponeva il riconoscimento de visu per il check-in nelle case vacanza.

Ravenna capitale delle case vacanza: un acquisto su quattro è per le ferie estive; Dove andare in vacanza a Pasqua 2025? 9 mete in Italia e all'estero; I 4 campanili cilindrici di Ravenna: ecco perché hanno questa forma.

Ravenna capitale delle case vacanza: un acquisto su quattro è per le ferie estive - Romagna in cui si acquistano più case per le vacanze: lo testimonia l’ufficio studi del gruppo Tecnocasa ... Da ravennatoday.it

Marina di Ravenna, case vacanza quasi tutte affittate. Turisti da Nord Europa e Russia - Il Resto del Carlino - Turisti da Nord Europa e Russia Per la prossima estate a Marinara, gli appartamenti sono già tutti esauriti. Scrive ilrestodelcarlino.it