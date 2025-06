Raspadori è tra gli attaccanti più corteggiati Piace a due-tre della big e all’estero Pedullà

Giacomo Raspadori, tra i talenti più ambiti dell’attacco italiano, continua a catturare l’attenzione di club di prestigio in Italia e all’estero. Nonostante l’interesse di vari big europei e la concorrenza di Bonny, che freme per vestire nerazzurro, il Napoli resta al centro dell’attenzione, forte dello scudetto appena conquistato. La finestra di mercato prospera tra attese e trattative, ma quali mosse concretizzeranno il futuro di questi protagonisti?

Il mercato si muove dietro le quinte: Giacomo Raspadori attira sguardi e offerte da mezza Europa, ma per ora resta saldo al Napoli, forte dello scudetto appena conquistato. Diverso il caso di Bonny, che ha già scelto l'Inter e spinge perché l'accordo venga chiuso in fretta. Ecco come stanno davvero le cose per i due attaccanti più chiacchierati di questa sessione.