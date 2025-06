Rari Nantes Salerno colpo di mercato | dalla nazionale francese arriva l’attaccante Denis Do Carmo

La Rari Nantes Salerno fa il suo grande colpo di mercato: arriva dalla nazionale francese l’attaccante Denis Do Carmo, classe 1996. Dopo un’ottima stagione con il Cercle 93, uno dei club più prestigiosi del campionato francese, il talento transalpino si prepara a portare nuova energia e qualità alla squadra salernitana. Un acquisto strategico che promette di scrivere nuovi capitoli emozionanti per il club.

