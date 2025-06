Rapinato e ferito in strada per pochi euro

Un pomeriggio di paura a Valganna: un sessantenne è stato rapinato e ferito in strada da un uomo che, con violenza, lo ha spintonato facendolo cadere. L’episodio, ancora avvolto nel mistero, è ora sotto indagine dei carabinieri di Luino. Questo grave episodio ci ricorda quanto sia importante la sicurezza nelle nostre comunità. La vicenda si sviluppa, ma i dettagli restano ancora da chiarire.

Spintonato con violenza e rapinato, è quanto accaduto a un sessantenne nel pomeriggio di lunedì nel comune di Valganna. Sull’episodio indagano i carabinieri di Luino. Secondo quanto riferito dalla vittima, che risiede nella zona, stava camminando quando all’improvviso in prossimità di un B&B è stato raggiunto da un uomo che l’ha spintonato con violenza facendogli perdere l’equilibrio, quindi è caduto a terra, nel frattempo lo sconosciuto riusciva a strappargli il marsupio nel quale c’erano pochi soldi e alcuni effetti personali. Il malvivente è subito fuggito facendo perdere le sue tracce. Sul posto dopo la richiesta di intervento sono arrivati i soccorsi, gli operatori sanitari con l’ambulanza e i carabinieri che hanno raccolto gli elementi utili a fare chiarezza sull’accaduto e avviato indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapinato e ferito in strada per pochi euro

In questa notizia si parla di: rapinato - pochi - ferito - strada

L'auto si ribalta, tragedia in strada. Muore un 68enne: ferito l'amico che era con lui - Tragedia questa mattina a Macerata, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita in un incidente stradale in via Galilei.

È di un morto e di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 2 e 40 della scorsa notte sulla statale 93 verso Lavello in territorio di Canosa di Puglia. La vittima, una ragazza di 25 anni originaria di Melfi, era a bordo dell’auto guidata da un Vai su Facebook

Rapinato e ferito in strada per pochi euro; Brindisi, carabiniere ucciso dopo inseguimento: morto un rapinatore; Aggredito e rapinato con una bottiglia: 35enne ferito in strada.

Rapinato e ferito in strada per pochi euro - Spintonato con violenza e rapinato, è quanto accaduto a un sessantenne nel pomeriggio di lunedì nel comune di Valganna. Lo riporta msn.com

Rapinato e ferito in strada a Saronno: “Due spari all’improvviso poi un’auto nera in fuga” - MSN - “Abbiamo sentito un fragore, come due frustate: erano sicuramente gli spari. Segnala msn.com