Rapinano una casa durante perquisizione poliziotti incastrati dalle intercettazioni | Rubiamo questi soldi?

Un colpo che ha scosso le forze dell’ordine: tre poliziotti, sorprendenti nelle intercettazioni, orchestrano una rapina durante una perquisizione illegale a Roma. Le immagini delle telecamere catturano ogni dettaglio, rivelando un tradimento all’interno delle loro stesse fila. Una storia di corruzione e inganno che mette in discussione la fiducia nelle istituzioni. Continua a leggere per scoprire come si sono infilati in questa spirale di illegalità.

Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso i tre poliziotti e il complice poco prima di entrare nell'appartamento. "Dobbiamo rubare i soldi?", avrebbe chiesto uno degli agenti al gruppo per poi far partire la perquisizione illegale in un appartamento in via Maestrini a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perquisizione - poliziotti - soldi - rapinano

Picchia la moglie a Bolzano e aggredisce i poliziotti durante la perquisizione: arrestato anche per spaccio - A Bolzano, un uomo è stato arrestato per violenza domestica dopo aver picchiato la moglie. Durante la perquisizione, ha aggredito anche gli agenti di polizia, che tentavano di fermarlo.

Translate postI tre #poliziotti arrestati a Roma e la rapina da 36mila euro durante una perquisizione. «Dobbiamo rubare i soldi» Vai su X

Durante una perquisizione in casa a Roma, tre poliziotti hanno rubato quasi 36mila euro dalla cassaforte in camera da letto. Tre agenti del commissariato Salario Parioli sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina e perquisizione illegittima, al ter Vai su Facebook

Rapinano una casa durante perquisizione, poliziotti incastrati dalle intercettazioni: Rubiamo questi soldi?; I tre poliziotti arrestati a Roma e la rapina da 36mila euro durante una perquisizione. «Dobbiamo rubare i sol; Rubano 36mila euro da una cassaforte durante una perquisizione, ai domiciliari tre agenti di polizia.

Rapinano una casa durante perquisizione, poliziotti incastrati dalle intercettazioni: “Rubiamo questi soldi?” - Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso i tre poliziotti e il complice poco prima di entrare nell'appartamento ... Segnala fanpage.it

I tre poliziotti arrestati a Roma e la rapina da 36mila euro durante una perquisizione. «Dobbiamo rubare i soldi» - A parlare, intercettato, è uno dei quattro tre poliziotti e un complice di nazionalità albanese indagati per rapina in concorso ... ilmessaggero.it scrive