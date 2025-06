Ranucci | provvedimento disciplinare nei miei confronti Rai replica | Solo richiamo a regole

La Rai smentisce categoricamente le voci di un provvedimento disciplinare nei confronti di Sigfrido Ranucci, conduttore di 'Report'. La nota chiarisce che non è stata emessa alcuna contestazione, limitandosi a richiamare le regole aziendali. Una precisazione importante in un momento in cui l’attenzione pubblica si concentra su questo caso, che rischia di acuire tensioni interne e di influenzare il clima lavorativo.

(Adnkronos) – "Non è stata fatta alcuna contestazione disciplinare nei suoi confronti", lo scrive la Rai in una nota in relazione alla notizia che il conduttore di 'Report', Sigfrido Ranucci, sarebbe stato sanzionato per aver partecipato a un programma su La7 e per aver rilasciato dichiarazioni e interviste.  "Al vicedirettore 'ad personam' Ranucci sono state .

