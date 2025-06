Ranucci l’ultimo pianto social | La Rai mi ha fatto un provvedimento disciplinare arriva dopo gli attacchi del centrodestra

Sigfrido Ranucci, volto di Report, esplode sui social: dopo le polemiche alimentate dal centrodestra, la Rai gli infligge un provvedimento disciplinare. La sua delusione si trasforma in un grido di sfida, rivelando come spesso il successo porti con sé anche tensioni e incomprensioni. In un momento cruciale per l'informazione indipendente, il suo messaggio apre un capitolo importante sulla libertà di critica e le pressioni interne alla tv pubblica.

«Ieri sono stato convocato dal mio direttore Paolo Corsini, pensavo che mi rassicurasse sul fatto che le puntate di Report non verranno tagliate e che i compensi della mia squadra fossero salvi, anche solo per gratitudine per la qualitĂ del lavoro svolto». Esordisce così il post su Facebook del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Ranucci si lamenta: invece di dirmi bravo mi puniscono. «Pensavo anche che mi avesse convocato per dire bravo – prosegue il post di Ranucci – a me e la squadra visto che ieri è uscito l’indice Qualitel, il sondaggio che la Rai è obbligata a fare in ottemperanza del contratto di servizio pubblico, e dove risulta che Report è il programma d’informazione piĂą gradito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ranucci, l’ultimo pianto social: “La Rai mi ha fatto un provvedimento disciplinare, arriva dopo gli attacchi del centrodestra”

In questa notizia si parla di: ranucci - fatto - pianto - social

SABATO PROSSIMO TUTTI IN PIAZZA A ROMA PER LA PALESTINA Sabato 28 giugno (sabato prossimo) a Roma in Piazza Porta San Paolo faremo una grande manifestazione per Gaza. Informazione e musica. Tra gli altri ci saranno Sigfrido Ranucci, Moni Vai su Facebook

Ranucci, l'ultimo pianto social: La Rai mi ha fatto un provvedimento disciplinare, arriva dopo gli attacchi del centrodestra; Piazzapulita, il conduttore di Report Ranucci telefona in diretta: scontro con Italo Bocchino. VIDEO.

Rai, provvedimento disciplinare contro Sigfrido Ranucci - A renderlo noto lo stesso conduttore: «Sono stato convocato dal direttore Paolo Corsini, pensavo mi rassicurasse sul fatto che le puntate di Report non verranno tagliate». Si legge su msn.com

Provvedimento disciplinare della Rai per Sigfrido Ranucci: "Pensavo mi facessero i complimenti per Report e invece..." - La sanzione sarebbe legata a una serie di partecipazioni e interviste non autorizzate. huffingtonpost.it scrive