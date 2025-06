Ransom Canyon ottiene da Netflix il rinnovo per la stagione 2

Grande notizia per gli appassionati di drama e avventura: Netflix ha confermato il ritorno di Ransom Canyon con una seconda stagione, dopo il successo della prima. Tratta dai romanzi di Jodi Thomas, la serie promette nuovi colpi di scena e approfondimenti emozionanti. Cosa racconta lo show? La serie Ransom Canyon ha come protagonista un affascinante villaggio texano, dove le storie di vita, amore e mistero si intrecciano in un intreccio irresistibile.

Netflix ha annunciato che la serie Ransom Canyon, che aveva debuttato ad aprile, tornerà prossimamente con nuovi episodi. La serie Ransom Canyon, che aveva debuttato in streaming il 17 aprile, ha ottenuto il rinnovo da parte di Netflix per la stagione 2. Il progetto, tratto dai romanzi di Jodi Thomas, ritornerà quindi con nuovi episodi, come confermato ufficialmente sui canali social. Cosa racconta lo show La serie Ransom Canyon ha come protagonisti Minka Kelly e Josh Duhamel. La storia è ambientata a Texas Hill Country, dove tre dinastie di proprietari terrieri sono in lotta per il controllo della terra, mentre la loro vita e le eredità sono minacciate da forze esterne.

