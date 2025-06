Raid israeliani a Gaza 31 vittime | 11 persone uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari Bomba su corazzato dell’Idf | 7 morti

In un contesto di tensione globale, le operazioni militari israeliane a Gaza continuano senza sosta, con un bilancio tragico di 31 vittime, tra cui 11 persone uccise mentre aspettavano aiuti umanitari e sette morti in un attacco contro un corazzato IDF. La situazione si aggrava in un clima giĂ complesso, mentre il mondo osserva preoccupato gli sviluppi. La crisi umanitaria e il rischio di escalation militare restano al centro dell'attenzione internazionale.

Mentre l’attenzione del mondo intero è concentrata sul conflitto con l’Iran e sul pericolo di escalation, Israele non ha rallentato le sue operazioni militari nella Striscia di Gaza. I carri armati continuano a muoversi sul terreno e raid aerei martellano l’enclave palestinese. Durante questi attacchi, almeno 31 persone sarebbero rimaste uccise la mattina presto di mercoledì 25 giugno. Secondo quanto riporta Al Jazeera, dieci delle vittime sarebbero state colpite mentre attendevano in coda di ricevere gli aiuti umanitari nei pressi del corridoio di Netzarim, che taglia al centro la Striscia. Un altro uomo è stato ucciso, e cinque rimasti feriti, in attesa degli aiuti a Rafah, al confine con l’Egitto. 🔗 Leggi su Open.online

