Raid di Israele 41 morti a Gaza | 14 erano vicino ai centri di aiuti Trump parla di progressi nei negoziati

La spirale di violenza a Gaza continua a mietere vittime, con oltre 40 morti in un solo giorno, tra cui civili innocenti e persone vicino ai centri di aiuto umanitario. Mentre sul fronte internazionale emergono segnali di progresso nei negoziati, la crisi umanitaria si aggrava drammaticamente. La comunitĂ mondiale si chiede come poter fermare questa escalation di violenza e salvare vite umane. Resta da vedere se le parole potranno presto tradursi in azioni concrete.

Oltre 40 persone sono morte oggi nella Striscia di Gaza per effetto degli attacchi delle forze armate israeliane. Di queste 14 si trovavano vicino ai centri di distribuzione degli aiuti alimentari vicino al corridoio di Netzarim, nel centro della Striscia, e a Rafah. A riferire questi dati sono fonti mediche che hanno riportato le notizie alla tv Al Jazeera. Ieri un dato sulle 24 ore indicava 86 persone uccise nella Striscia, 56 delle quali erano nelle vicinanze dei centri per gli aiuti. L’ Onu, giusto ieri, aveva parlato di “fame usata come arma”. Nel frattempo per l’esplosione di una bomba piazzata su un veicolo corazzato Puma sono rimasti uccisi 7 soldati israeliani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raid di Israele, 41 morti a Gaza: “14 erano vicino ai centri di aiuti”. Trump parla di “progressi” nei negoziati

